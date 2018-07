Wenger indica que Arsenal vai se reforçar em janeiro: 'Estarei ocupado'

Wenger fez apenas uma contratação antes do início temporada - a do goleiro Petr Cech -, o que deixou o Arsenal como o único time do Campeonato Inglês a não contratar nenhum jogador de linha.

O treinador francês garante, porém, que será mais ativo no próximo mês, ainda mais que o seu meio-de-campo, assolado por lesões, precisa de reforços. "Eu já estou ocupado. Nós estamos com poucos para lidar com todas as competições que enfrentamos, especialmente no meio-de-campo", comentou.

Wenger só evitou comentar se um dos reforços que vai chegará ao clube será o volante egípcio Mohamed Elneny, do suíço Basel, como vem sendo informado pela imprensa inglesa. "Não podemos anunciar nada no momento sobre este jogador porque nada foi concluído".

O Arsenal não pode contar nesse momento com os lesionados Francis Coquelin, Santi Cazorla, Jack Wilshere, Tomas Rosicky e Mikel Arteta. E Wenger admitiu que o lateral Mathieu Debuchy pode deixar o clube. "Não é impossível. Estou feliz se ele ficar, mas vamos ver", comentou.