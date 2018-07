Wenger lamenta lesão de André Santos no Arsenal

O treinador confirmou que o jogador sofreu uma "lesão ruim" no tornozelo e deverá desfalcar a equipe inglesa "por algum tempo". Por causa do problema, Wenger já não conta com a presença do atleta na partida do próximo sábado, contra o Everton, pelo Campeonato Inglês.

Para completar, o comandante lamentou a lesão sofrida pelo goleiro Fabianski, que precisou ser substituído durante o jogo contra o Olympiacos após um choque com o zagueiro Vermaelen, do próprio Arsenal. "Fabianski sentiu um corte profundo no joelho", disse Wenger.

O goleiro, porém, acredita que logo estará recuperado para voltar a atuar. "Eu acho que estou bem, é apenas um corte muito profundo", disse o atleta, para depois lamentar a infelicidade no lance em que machucou. "Foi muito azar, mas espero que todos os ligamentos do meu joelho estejam OK", completou.

Ao se machucarem, André Santos e Fabianski farão companhia no departamento médico ao lateral-esquerdo Kieran Gibbs, que está fora do time desde o mês passado por causa de uma hérnia, e aos laterais-direitos Carl Jenkinson e Bacary Sagna, que também estão se recuperando de lesões.