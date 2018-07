Wenger mantém confiança no título do Arsenal Depois do tropeço na última quarta-feira, quando empatou com o Wigan, o Arsenal perdeu a chance de liderar o Campeonato Inglês ao lado do Manchester United e do Manchester City - ficou em terceiro lugar, dois pontos atrás dos dois primeiros colocados (38 a 36). Apesar disso, o técnico da equipe, o francês Arsene Wenger, avisou nesta sexta que mantém total confiança na conquista do título.