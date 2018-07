Wenger mostra confiança no título inglês do Arsenal

O Arsenal chegou a brigar pelo título na temporada passada, mas perdeu força na reta final e terminou o Campeonato Inglês em quarto lugar. Agora, antes do início da nova edição - a primeira rodada será disputada neste fim de semana -, o técnico francês Arsene Wenger vê sua equipe com boas chances de ser campeã nacional.

Apesar de não ter conquistado o Campeonato Inglês, título que não consegue desde 2005, o Arsenal foi campeão da Copa da Inglaterra. E já começou a nova temporada levantando outro troféu: da Supercopa da Inglaterra, ao derrotar o Manchester City na decisão do último domingo, em Wembley, por um contundente placar de 3 a 0.

Além de manter praticamente o mesmo elenco da temporada passada, o Arsenal ainda contratou reforços importantes, como o atacante chileno Alexis Sánchez e o lateral-direito francês Mathieu Debuchy. "Acredito que temos chance de ser campeão, porque ficamos muito tempo na liderança no campeonato anterior", avaliou Wenger.

Para chegar lá, Wenger avisa que o Arsenal precisa ganhar mais pontos nos confrontos diretos com os concorrentes ao título, como Manchester City, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Para começar, porém, o time londrino estreia neste sábado diante do modesto Crystal Palace, em jogo no Emirates Stadium, em Londres.