Wenger pede maior concentração ao Arsenal na reta final

LONDRES - Embalado por sete vitórias seguidas, o Arsenal chegou ao terceiro lugar no Campeonato Inglês, posição que lhe daria vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - longe do líder Manchester United, não tem mais chance de título. Para o técnico Arsene Wenger, o time precisa manter a concentração nesta reta final de temporada para assegurar essa colocação.

"Esse é o período do campeonato em que tudo que fazemos ganha mais importância. Então, precisamos manter a concentração no nosso trabalho e não nos preocuparmos com os resultados dos outros", avisou Wenger. "Mostramos qualidades mentais e técnicas nas últimas semanas e temos que continuar nosso crescimento", completou o treinador francês do Arsenal.

Faltando oito rodadas para o final do Campeonato Inglês, o principal adversário do Arsenal na luta pela terceira colocação é o Tottenham, que está três pontos atrás (58 a 55) - enquanto isso, o Manchester United lidera com 73, contra 70 do Manchester City. Mas o Chelsea e o Newcastle, ambos com 50 pontos, também estão nessa briga por vaga na Liga dos Campeões.

O próximo compromisso do Arsenal será no sábado, quando visita o Queens Park Rangers, que está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Inglês. "Estamos no estágio da temporada em que cada ponto é decisivo. E o mais importante para nós é manter a consistência e o bom momento que estamos tendo", reforçou Wenger, mostrando confiança no sucesso da sua equipe.