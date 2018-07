Wenger põe fim ao sonho do Arsenal de contratar Suárez

LONDRES - O sonho do Arsenal de contratar o uruguaio Luis Suárez terminou oficialmente nesta quinta-feira, e com um desfecho nada feliz para o time londrino. O técnico Arsene Wenger confirmou a desistência do clube, que cobiçava o atacante desde o fim da última temporada, mas acabou esbarrando na resistência do Liverpool em negociá-lo.

Perguntado se as investidas por Suárez haviam terminado, Wenger respondeu que sim. "Não há absolutamente chance alguma de isso acontecer", confirmou o treinador, sem esconder a insatisfação pelo rumo que tomou a negociação.

Grande destaque do Liverpool nas últimas temporadas, Suárez era o sonho do Arsenal para dar início a uma nova era no time londrino, que vem fazendo campanhas medianas recentemente. O jogador chegou a pedir à diretoria de seu clube para ser liberado, mas não foi atendido e acabou mantido no elenco, apesar da oferta de 40 milhões de libras (cerca de R$ 153 milhões) da equipe de Wenger.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Fenerbahçe, na última quarta-feira, pela última fase preliminar da Liga dos Campeões, Wenger minimizou a pouca movimentação do Arsenal no mercado. "Para mim, o mercado de transferências está começando agora e muita atividade pode acontecer até o dia 2 de setembro (data do fim da janela para transações na Europa)", comentou.