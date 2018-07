Wenger promete Arsenal lutando pelo título após derrota

O Arsenal está seis pontos atrás do líder Chelsea, restando apenas quatro rodadas para o fim do Inglês. Com 71 pontos, está ainda dois atrás do Manchester United.

"Ainda há, sim, muito o que fazer. É certo que ficou um pouco mais difícil vencer o campeonato. Mas continuaremos brigando, nunca sabemos o que pode acontecer", garantiu Wenger após a partida.

O treinador, no entanto, reconheceu sua decepção com o resultado e afirmou que o Arsenal não podia desperdiçar a oportunidade. "Nesta noite (quarta-feira), não poderíamos perder os três pontos. Precisávamos da vitória", avaliou.