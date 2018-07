Wenger se diz disposto a ficar no Arsenal 'para sempre' Embora não tenha ganho nenhum título nos últimos oito anos, o técnico Arsène Wenger continua desfrutando do apoio dos donos do Arsenal e pensa que uma permanência prolongada poderia torná-lo "imortal". Há 17 anos no comando do Arsenal, Wenger é o atual recordista em longevidade entre os times da elite do futebol inglês e reiterou seu desejo de permanecer no clube de Londres após o fim desta temporada, quando se encerrará o seu contrato.