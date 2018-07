Wenger usa o passado para garantir que Arsenal pode bater o Bayern Pressionado pelas derrotas nos dois primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Arsenal terá pela frente um adversário complicado para buscar a reabilitação. Afinal, o time vai enfrentar o poderoso Bayern de Munique, que venceu nas duas rodadas iniciais do Grupo F e está com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão. O técnico Arsène Wenger, porém, se apoia no passado para garantir que é possível vencer o adversário nesta terça-feira em Londres.