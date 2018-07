Werder anuncia acerto com atacante argentino do Wigan Depois de uma péssima campanha no último Campeonato Alemão, no qual correu risco de rebaixamento e terminou na 14.ª colocação, o Werder Bremen se reforça para mudar a história nesta temporada. E nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do atacante Franco Di Santo, que estava no Wigan.