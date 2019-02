Werder bate Dortmund nos pênaltis e vai às quartas na Copa da Alemanha

O Werder Bremen surpreendeu o Borussia Dortmund nesta terça-feira, fora de casa, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Em um confronto emocionante e no qual chegou a estar duas vezes atrás no placar na prorrogação, a equipe visitante buscou o empate por 3 a 3 no tempo extra e ficou com a classificação nos pênaltis, por 4 a 2.

Mesmo fora de casa, o Werder começou melhor e demorou somente quatro minutos para abrir o placar. Max Kruse cobrou falta da direita para a área e Rashica desviou no meio do caminho para marcar. O empate do Dortmund também saiu na bola parada. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marco Reus cobrou falta com perfeição.

As equipes não mudaram o placar no segundo tempo e deixaram a emoção para a prorrogação, que foi muito movimentada. O Dortmund saltou à frente no talento de Pulisic. O garoto de 20 anos, já negociado com o Chelsea, fez fila, tabelou com Alcácer e recolocou o time da casa na liderança aos 14 minutos do tempo extra.

Logo na volta para o segundo tempo, o veterano Pizarro, de 40 anos, também mostrou classe para deixar tudo igual mais uma vez. Aos dois minutos, após boa jogada pela direita e desvio na zaga, Pizarro ficou com a sobra. Mesmo com pouco ângulo, conseguiu o domínio tirando do goleiro e igualando novamente.

Em um confronto extremamente aberto, o Dortmund voltou à frente aos sete minutos com Hakimi, após bela jogada de Philipp e muita reclamação do Werder por um toque de mão no início da jogada. O resultado parecia selado, mas os visitantes não desistiram e foram premiados já aos 13, em cabeçada de Harnik, que Oeschlagel não conseguiu segurar.

Na disputa das penalidades, o goleiro Pavlenka foi o herói. Ele pegou as duas primeiras cobranças do Dortmund, de Alcácer e Philipp, e viu seus companheiros terem 100% de aproveitamento, nas tentativas de Pizarro, Eggestein, Klaassen e Kruse.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira, o Bayer Leverkusen foi surpreendido e acabou eliminado por um adversário da segunda divisão nacional. Depois de bater o Bayern de Munique no fim de semana, pelo Alemão, a equipe caiu perdeu por 2 a 1 para o Heindenheim, que fez a festa da torcida em casa, de virada, e continua na luta pelo título.

Outro time da elite eliminado nesta terça foi o Nuremberg, que visitou o tradicional Hamburgo, hoje na segunda divisão nacional, e perdeu por 1 a 0. E em confronto de duas equipes da segunda divisão, o Paderborn derrotou o Duisburg por 3 a 1, mesmo fora de casa, e garantiu a vaga.