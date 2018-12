Werder bate lanterna e se aproxima de zona de classificação à Liga Europa

Em recuperação na temporada, o Werder Bremen venceu mais uma nesta sexta-feira. Pela abertura da 14.ª rodada do Campeonato Alemão, o time recebeu o lanterna Fortuna Dusseldorf e ganhou por 3 a 1 em seu estádio, o Weserstadion, na cidade de Bremen, e se aproximou da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Agora com 21 pontos, o Werder Bremen subiu da oitava para a sétima colocação, ultrapassando o Hertha Berlin e empatando na pontuação com o sexto Hoffenheim, que tem melhor saldo de gols (9 a 1) e hoje teria uma vaga na Liga Europa. O problema para o time de Bremen é que seus rivais ainda jogarão nesta rodada. A equipe da capital receberá o Eintracht Frankfurt e Hoffenheim visitará o Wolfsburg.

Na outra parte da tabela de classificação, o Fortuna Dusseldorf segue na 18.ª e última colocação, com nove pontos. Está empatado com o Hannover, que ganha no saldo de gols (-13 a -18), e tem dois pontos a menos que Stuttgart (em 16.º) e Nuremberg (em 15.º e fora da zona de rebaixamento).

Em campo, o equilíbrio só aconteceu no primeiro tempo, quando os times foram para o intervalo no empate por 1 a 1. Kevin Mohwald abriu o placar para o Werder Bremen, aos 20 minutos, e Dodi Lukebakio, aos 43, igualou tudo em uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a equipe da casa conseguiu a vitória com os gols de Martin Harnik, aos 26, e de Josh Sargent, aos 33.

A 14.ª rodada prossegue neste sábado com mais seis partidas. A de maior destaque é o clássico entre o Schalke 04 e o líder Borussia Dortmund, em Gelsenkirchen. O Bayern de Munique recebe o Nuremberg.