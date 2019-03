Werder bate Leverkusen, segue sem perder em 2019 e entra na briga por Liga Europa

O Werder Bremen visitou o Bayer Leverkusen e arrancou uma importante vitória pela 26.ª rodada do Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe fez 3 a 1 na casa do adversário e entrou de vez na luta por uma das vagas da competição para a próxima Liga Europa.

O resultado levou o Werder a 39 pontos, na oitava colocação, três atrás do próprio Leverkusen, que hoje ficaria com a última vaga à Liga Europa. A equipe de Bremen segue sem perder em 2019 e, depois de um péssimo início de temporada, vive momento de ascensão na tabela.

Neste domingo, o Werder encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Max Kruse abriu o placar. Aos 36, ele mesmo foi o garçom para o gol de Rashica. O Leverkusen ameaçou uma reação no segundo tempo, aos 29, com o gol de Bailey, mas os visitantes selaram o placar nos acréscimos, novamente com Kruse.

Com a pausa no calendário alemão para os jogos das seleções, o Werder volta a campo somente no dia 30, quando recebe o Mainz novamente pelo Campeonato Nacional. No dia anterior e pela mesma competição, o Leverkusen visita o Hoffenheim.