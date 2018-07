Werder Bremen abre 2 a 0, mas Eintracht busca empate em Frankfurt pelo Alemão

Eintracht Frankfurt e Werder Bremen empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, em Frankfurt, na partida que abriu a 28.ª rodada do Campeonato Alemão, e teve dois tempos absolutamente distintos: a primeira etapa foi dominada pela equipe visitante, enquanto que o período final foi favorável ao time da casa. O resultado não agradou a nenhum lado.

O Eintracht Frankfurt, que vinha de uma série de resultados negativos, chegou aos 38 pontos e ocupa a sétima posição do Campeonato Alemão. O Werder Bremen, com 36, está na 10.ª colocação. Ambos ainda podem ser ultrapassados na rodada.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo time visitante. Os donos da casa assustaram somente no início. Aos 9 minutos, o Eintracht Frankfurt carimbou a trave do Werder Bremen. Em seguida, mais uma chance perdida, agora pelo atacante Hrgota. A partir daí, o time de Bremen tomou conta do jogo. Aos 36, Junuzovic bateu de primeira para abrir o placar. Aos 42, Fin Bartels ampliou em um contra-ataque: 2 a 0.

O segundo tempo começou e os torcedores de Frankfurt viram uma equipe totalmente diferente em campo. O time voltou empenhado em reverter a desvantagem. Logo aos 2 minutos, Gacinovic diminuiu. O Eintracht Frankfurt continuou pressionando e, aos 27, teve a oportunidade de empatar em uma penalidade máxima. O mexicano Fabián (que havia perdido um pênalti na rodada anterior) bateu e fez: 2 a 2.

Neste fim de semana, oito jogos serão disputados pelo Campeonato Alemão, com destaque para o clássico entre Bayern de Munique, líder do campeonato com 65 pontos, e Borussia Dortmund, quarto colocado (50), neste sábado. O vice-líder RB Leipzig, que tem 55 pontos, recebe o Bayer Leverkusen, com 35, apenas o 11.º na tabela de classificação.