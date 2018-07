Werder Bremen anuncia vinda de novo diretor esportivo

BREMEN - Figurando atualmente na modesta 12.ª posição do Campeonato Alemão, o Werder Bremen confirmou nesta quinta-feira a contratação de um novo diretor esportivo. Trata-se de Thomas Eichin, ex-jogador de futebol, que vinha atuando como gerente da equipe de hóquei no gelo do Cologne Sharks, na Alemanha.

O dirigente de 46 anos será oficialmente apresentado ainda nesta quinta-feira e assumirá o posto deixado por Klaus Allofs, que pediu demissão do Werder Bremen para se tornar o novo diretor esportivo do Wolfsburg.

Ex-defensor do Borussia Mönchengladbach entre 1985 e 1996, Eichin depois se tornou gerente da equipe de hóquei no gelo do Cologne Sharks, na Alemanha, antes de agora aceitar a proposta do Werder Bremen. No clube, ele tentará ajudar a fortalecer o time que acumulou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas em 17 partidas desta primeira metade do Campeonato Alemão, que vive seu período de férias em meio ao rigoroso inverno do país.