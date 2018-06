Werder Bremen bate o Wolfsburg e se afasta da zona de rebaixamento do Alemão

O Werder Bremen derrotou o Wolfsburg por 3 a 1 neste domingo, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. O resultado levou o time anfitrião aos 23 pontos, na 15ª colocação, três à frente do Mainz, o 16º e que abre o grupo dos últimos colocados da competição. O Wolfsburg é o 13º, com 24.

O atacante austríaco, Florian Kainz, de 25 anos, foi o principal destaque da partida ao marcar dois gols: aos 40 do primeiro tempo e aos 24 do segundo. Augustinsson havia aberto o placar do time da casa logo aos quatro minutos da etapa inicial. Verhaegh, que chegou a perder um pênalti, se redimiu e descontou para os visitantes.

O Werder Bremen volta a campo pelo Alemão no próximo sábado, quando visitará o Freiburg. O Wolfsburg tentará reagir na tabela no mesmo dia, em casa, contra o Bayern de Munique, que lidera a competição com 18 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

No outro duelo deste domingo, o Stuttgart derrotou o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, em casa. O gol da partida foi marcado por Daniel Ginczek. O resultado levou o time anfitrião para o 14º lugar na tabela, com 24 pontos. Os visitantes estão em décimo, com 31, a quatro de uma vaga para a Liga Europa.