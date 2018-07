Werder Bremen bate Stuttgart e deixa o Borussia na lanterna

A contratação do técnico Viktor Skrypnyk parece mesmo ter feito bem para o Werder Bremen. Neste sábado, o treinador conseguiu sua segunda vitória em dois jogos no comando pelo Campeonato Alemão e viu a equipe deixar a zona de rebaixamento da competição ao fazer 2 a 0 no Stuttgart, em casa.

O resultado levou o Werder a dez pontos, na 15.ª colocação, fora da zona de rebaixamento, enquanto o Stuttgart estacionou nos nove e é o penúltimo colocado. Atrás da equipe, somente o Borussia Dortmund, que faz campanha péssima e é o lanterna, com sete pontos, mas ainda atua na rodada.

O Werder se aproveitou do apoio da torcida para dominar a partida, e conseguiu abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Sebastian Proedl. No segundo tempo, o Stuttgart tentou a reação e foi para cima, mas aí os donos da casa aproveitaram o espaço para matar o confronto. Aos 12 minutos, Fin Bartels fez o segundo e assegurou a vitória.

Na próxima rodada, somente no dia 23 de novembro, o Werder Bremen terá pela frente o Hamburgo, fora de casa. No mesmo dia, o Stuttgart recebe o Augsburg tentando a recuperação.