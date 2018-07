Werder Bremen contrata o meia turco Ekici

O primeiro reforço do Werder para a próxima temporada foi elogiado pelo técnico Thomas Schaaf. "Ele se encaixará bem na nossa equipe, com seu estilo de jogo ofensivo. Ele está determinado a conduzir a equipe com seu controle do jogo e vive um bom momento", declarou.

Ekici se destacou no Campeonato Alemão, encerrado no último final de semana, com a camisa do Nuremberg. Emprestado pelo Bayern de Munique, o jogador foi um dos principais trunfos da equipe, que terminou na sexta colocação.

O anúncio do acerto acontece um dia após o Werder Bremen informar que não renovaria o contrato do veterano meio-campista Torsten Frings, de 34 anos. Os detalhes do contrato do turco, que também interessava ao Hamburgo, não foram revelados.