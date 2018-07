Werder Bremen derrota o Bayer Leverkusen e se afasta da zona de degola do Alemão

Depois de um péssimo início de temporada, o Werder Bremen dá claros sinais que o time entrou nos eixos no Campeonato Alemão. Neste sábado, em casa, a equipe de Bremen conquistou a segunda vitória na competição nacional ao bater o Bayer Leverkusen por 2 a 1, pela sétima rodada, e ficou mais longe da zona de rebaixamento.

Com os três pontos conquistados, o Werder Bremen chegou a sete e subiu para a 13.ª colocação. Tem agora três pontos a mais que o Schalke 04, que abre a zona da degola em 16.º lugar. Já o Bayer Leverkusen, que esperava entrar na faixa de classificação às competições europeias, caiu para a nona posição, com 10 pontos.

Em campo, o Werder Bremen mostrou logo que queria comandar as ações da partida em casa. Aos 13 minutos, conseguiu abrir o placar com Zlatko Junuzovic. O que não se esperava era uma reação do Bayer Leverkusen, que empatou aos 27 com Hakan Calhanoglu. So na segunda etapa, aos 15, que o clube anfitrião obteve o gol da vitória com Ousman Manneh.