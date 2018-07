Werder Bremen é eliminado por time da terceira divisão na Copa da Alemanha

O Werder Bremen iniciou oficialmente a temporada com um grande vexame. Neste domingo, em duelo válido pela Copa da Alemanha, a equipe foi surpreendida fora de casa pelo Sportfreunde Lotte, da terceira divisão, perdeu por 2 a 1 e caiu ainda na primeira fase da competição.

Mathias Rahn abriu o placar aos donos da casa logo aos oito minutos. O meia Zlatko Junuzovic ainda empatou no final do primeiro tempo, mas Andre Dej garantiu o gol da surpreendente vitória aos nove da etapa final. O Sportfreunde Lotte ocupa apenas a oitava posição da terceira divisão alemã.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, não cometeu o mesmo vacilo. Embora tenha sofrido diante do Hauenstein, da quinta divisão, fora de casa, o time ganhou por 2 a 1 e avançou à segunda fase. O mexicano "Chicharito" Hernandez, no primeiro tempo, e o alemão Karim Bellarabi, no segundo, anotaram os gols do triunfo.

Já o Hoffenheim não deu qualquer chance à zebra. Atropelou o Germania Egestorf-Langreder, da quarta divisão, por 6 a 0, mesmo jogando na casa do adversário. Destaque para o atacante croata Andrej Kramaric, autor de três gols. Outro time a massacrar seu adversário foi o Darmstadt: 7 a 0 sobre o Bremer SV, da quinta divisão.

Já os demais times da primeira divisão que jogaram neste domingo avançaram com mais dificuldades. Enquanto o Mainz ganhou por 4 a 2 nos pênaltis, após empatar por 3 a 3 com o Unterhaching, da quarta divisão, o Eintracht Frankfurt ficou no 1 a 1 com o Magdeburg, da terceira divisão, e venceu nas cobranças por 4 a 3.