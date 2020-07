Werder Bremen e Heidenheim empatam no primeiro duelo do playoff da Alemanha

Werder Bremen e Heidenheim empataram sem gols, nesta quinta-feira, no Weserstadion, em Bremen, pelo primeiro jogo do playoff do Campeonato Alemão. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, em Heidenheim. Uma nova igualdade no placar vai levar a disputa para a prorrogação e para os pênaltis.

O Werder Bremen ficou em 16.º lugar no Campeonato Alemão, enquanto o Heidenheim foi o terceiro colocado na segunda divisão. Esta é a primeira vez que o time do sudoeste da Alemanha tem a oportunidade de chegar à Bundesliga.

Sob intensa chuva de verão, o jogo foi bastante disputado, mas com poucas oportunidades de gol. Com o gramado encharcado, as defesas tiveram facilidade para impedir o avanço dos ataques adversários.

Para o segundo jogo, o Werder Bremen não terá o capitão Niklas Moisander, expulso na partida esta quinta-feira. E o resultado poderia ter sido ruim para o time local, caso Timo Beermann não tivesse errado uma cabeçada muito próximo do gol de Marc Schnatterer.