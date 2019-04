Werder Bremen elimina o Schalke e garante última vaga na semi da Copa da Alemanha

O Werder Bremen venceu o Schalke 04 por 2 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, em Gelsenkirchen, e conquistou a última vaga que ainda não havia sido preenchida nas semifinais da Copa da Alemanha. Horas mais cedo, o Bayern de Munique também avançou à próxima fase da competição ao superar o Heidenheim por 5 a 4, como mandante.

Com o triunfo como visitante, o Werder Bremen voltará a disputar o jogo que vale vaga na decisão deste torneio após três anos, quando acabou sendo eliminado pelo Bayern com uma derrota por 2 a 0. O seu próximo rival será definido no domingo, quando um sorteio determinará os confrontos das semifinais.

Milot Rashica e Davy Klaassen marcaram, respectivamente aos 20 e aos 27 minutos do segundo tempo, os gols da vitória sobre o Schalke, que não soube aproveitar o fator campo para seguir vivo na competição.

Com a queda, o time de Gelsenkirchen também ampliou a má fase que vive nesta temporada europeia, pois hoje ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Alemão e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões com uma humilhante goleada por 7 a 0, na Inglaterra, sofrida diante do Manchester City.

Os outros dois classificados às semifinais da Copa da Alemanha foram definidos na terça-feira, quando o RB Leipzig avançou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Augsburg e o Hamburgo continuou no torneio ao bater o Paderborn por 2 a 0.