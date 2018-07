Werder Bremen empata e fica longe de risco no Alemão

Com a derrota do Hoffenheim para o Borussia Dortmund, a diferença de pontos de Werder Bremen e Nuremberg para o primeiro dentro da zona da degola, que é justamente o Hoffenheim (12 pontos), aumentou. O time da casa, com 22, é o 12.º colocado. Já o Nuremberg, com 20, está em 14.º lugar.

Em campo, o time visitante mostrou atrevimento e conseguiu abrir o placar já no final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, com Gebhart. Mas a vitória que parecia certa não aconteceu: Petersen, aos 43, conseguiu o empate para os donos da casa.