Werder Bremen goleia Mönchengladbach pelo Alemão O Werder Bremen conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Alemão neste sábado ao golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 0, em casa. O resultado deixou as duas equipes no meio da tabela: o Werder é o nono colocado, com dez pontos, enquanto o Mönchengladbach é o 12.º, com nove.