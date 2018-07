Werder Bremen perde e pode deixar zona da Liga Europa

Se isso acontecer, o Werder deixará a zona de classificação para a Liga Europa. Na próxima rodada, a equipe vai a Berlim, onde enfrenta o Hertha, no próximo sábado. Já o Nuremberg, que subiu para 28 pontos e chegou à décima colocação, enfrenta o Borussia Mönchengladbach, no dia seguinte.

Em uma partida disputada, as duas equipes se equivaleram no primeiro tempo, que terminou sem gols. Na segunda etapa, o Nuremberg chegou ao gol da vitória aos 20 minutos, com Alexander Esswein, que selou o placar do último jogo do campeonato neste sábado.