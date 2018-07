Werder Bremen perde para Colônia e segue na lanterna do Alemão

Pouco mais de dez anos depois de ganhar seu último título do Campeonato Alemão, em 2003/2004, o Werder Bremen parece mesmo ter deixado os tempos glória para trás e promete lutar na atual temporada apenas para não ser rebaixado. Nesta sexta-feira, a equipe sofreu sua quinta derrota em nove rodadas do Alemão e caiu por 1 a 0 para o Colônia, mesmo atuando em casa.

O resultado manteve o Werder na lanterna da competição, com apenas quatro pontos, mesmo com uma partida a mais que os rivais. A equipe segue sem vencer e tentará acabar com o jejum diante do Mainz, no próximo dia 1.º, fora de casa. Já o Colônia chegou aos 12 pontos com a vitória, é o nono, e volta a campo para pegar o Freiburg no dia 2, em casa.

Precisando vencer e atuando diante de sua torcida, o Werder Bremen tentou ir para cima desde o início, mas foi castigado no início do segundo tempo. Aos 14 minutos, após bate-rebate na área, a bola foi cruzada da esquerda e Ujah bateu de primeira, firme, para dar o triunfo ao Colônia.