Werder Bremen só empata com o Hertha e segue ameaçado pelo rebaixamento no Alemão

O Werder Bremen recebeu neste sábado o Hertha Berlin e não conseguiu a vitória que seria importantíssima na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. A equipe mostrou os mesmos problemas do resto da temporada e não saiu de um empate sem gols, pela 20.ª rodada da competição.

Com o resultado, o Werder somou apenas o 17.º ponto, permanecendo na 16.ª colocação, que hoje o levaria a um mata-mata contra o terceiro colocado da segunda divisão na luta para se manter na elite do Alemão. Por outro lado, o Hertha segue no meio da tabela, em 11.º, com 26 pontos.

O Werder, aliás, segue sem vencer em jogos oficiais em 2018. Nas três partidas realizadas até o momento, todas pelo Alemão, somou dois empates e uma derrota. Situação idêntica à do Hertha, que também empatou duas vezes e perdeu uma nas três partidas deste ano.

Ambas as equipes só voltam a campo no fim de semana que vem pelo Alemão. O Werder terá a difícil missão de visitar o Schalke 04, segundo colocado do campeonato. Já o Hertha vai receber o Hoffenheim, que é o nono.