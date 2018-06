Werder Bremen só empata com o Hoffenheim e se complica no Campeonato Alemão

O Werder Bremen segue em situação difícil na temporada. Neste sábado, a tradicional equipe ficou apenas no empate com o Hoffenheim por 1 a 1, em casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Alemão, e não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento.

O resultado deixou o tetracampeão nacional na 16.ª posição com 16 pontos, um atrás do Mainz, o 15.º, que está fora da zona de rebaixamento - se o campeonato terminasse hoje, o Werder Bremen disputaria um playoff contra o terceiro da segunda divisão. Já o Hoffenheim soma 27 e está empatado com o Augsburg na sétima colocação.

E a situação do Werder Bremen poderia ser ainda pior porque, aos 39 minutos do primeiro tempo, o defensor Benjamin Hübner abriu o placar para o Hoffenheim. Mas, já aos 18 da etapa final, o checo Theodor Gebre Selassie empatou e evitou a derrota.

Quem também chegou aos 27 pontos foi o Augsburg, após derrotar o Hamburgo por 1 a 0, em casa. O gol do triunfo - que deixou o adversário na 17.ª e penúltima posição, com apenas 15 pontos - foi marcado pelo sul-coreano Koo Ja-cheol, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Ainda neste sábado, com um gol contra do meia Niklas Stark, o Stuttgart superou o Hertha Berlin em casa, por 1 a 0, e chegou aos 20 pontos, ganhando um respiro na luta contra o rebaixamento. Já o Hannover derrotou o Mainz por 3 a 2, enquanto que Eintracht Frankfurt e Freiburg empataram por 1 a 1.