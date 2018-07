Werder Bremen suspende dois jogadores por indisciplina Às vésperas de uma partida importante para as pretensões do clube de permanecer na primeira divisão do Campeonato Alemão, a diretoria do Werder Bremen decidiu suspender dois de seus principais jogadores por uma partida. Os atacantes Marko Arnautovic e Eljero Elia foram punidos e desfalcarão a equipe diante do Bayer Leverkusen, neste sábado, pela 31.ª rodada.