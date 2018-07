Werder Bremen vence e atrapalha Hertha Berlin na perseguição aos líderes

Em um duelo entre times que vivem situações opostas no Campeonato Alemão, o azarão levou a melhor neste sábado, pela 14ª rodada. Brigando contra o rebaixamento e fora de casa, o Werder Bremen bateu o Hertha Berlin, que persegue os líderes, por 1 a 0, no Estádio Olímpico.

O único gol da partida aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Max Kruse apareceu para roubar a bola na saída de bola da zaga do Hertha, invadiu a área e bateu firme na saída do goleiro Jarstein.

Com a vitória, a equipe visitante saltou para a 13.ª colocação, com 14 pontos. Já o time da capital alemã parou nos 27 pontos, na terceira posição, enquanto Bayern de Munique e RB Leipzig aparecem na ponta, com 33 - o primeiro leva vantagem nos critérios de desempate.

Agora as duas equipes tem uma semana inteira para treinar antes de retornar a campo pelo Campeonato Alemão. No próximo sábado, o Hertha encara o Leipzig fora de casa, em confronto direto na briga pelas primeiras posições, enquanto o Werder Bremen recebe o Colônia.