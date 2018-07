Werder Bremen vence lanterna fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Augsburg chegou à oitava derrota na competição e se manteve na 18.ª posição, com 16 pontos. O Werder Bremen, por sua vez, subiu para o 14.º lugar, com 13 pontos, três a mais que o Stuttgart, primeiro time da degola.

Claudio Pizarro abriu o placar para os visitantes, aos 13 minutos do segundo tempo. Fin Bartels ampliou, aos 24. Já no minuto final da partida, Paul Verhaegh empatou o marcador em cobrança de pênalti.

Agora as equipes terão quase duas semanas para descansar e treinar antes de voltar a campo pelo Campeonato Alemão. No próximo dia 21, o Augsburg encara o Stuttgart, enquanto o Werder Bremen pega o Wolfsburg.