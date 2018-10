Werder Bremen vence Schalke 04, afunda rival e assume a vice-liderança do Alemão

Com dois gols do meia Maximilian Eggestein, o Werder Bremen derrotou o Schalke 04 por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen. O triunfo confirma o bom início de torneio do time de Bremen, que pulou para a vice-liderança do Campeonato Alemão, após a oitava rodada.

O Werder Bremen emplacou a sua segunda vitória consecutiva, ultrapassou Bayern de Munique e RB Leipzig, e agora só vê o Borussia Dortmund à sua frente. Apenas três pontos separam o Borussia (20) da equipe de Bremen (17).

Vivendo uma de suas piores fases na história, o Schalke 04, por outro lado, sofre para sair do calvário em que se encontra. Com o revés, o time caiu para a 16.ª posição com seis pontos, apenas um a mais que Stuttgart e Fortuna Dusseldorf, que dividem a lanterna.

Em campo, em uma partida com poucas oportunidades de gols, a atuação de destaque do meia alemão Eggestein foi decisiva para a quinta vitória do Werder Bremen no torneio. Eggestein aproveitou o único lance de perigo da equipe visitante no primeiro tempo para abrir o placar com um lindo chute de fora da área.

Na etapa final, o nervosismo minou a tentativa do Schalke 04 de empatar a partida e se tornou um trunfo da equipe visitante, que soube manter a vantagem segurando as investidas do rival e ainda marcou mais um gol para definir o placar. Aos 21 minutos, Eggestein, com outro bonito arremate, acertou o canto direito do goleiro Nubel e sacramentou o triunfo.