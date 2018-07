Werder Bremen vence St. Pauli e reage no Alemão

Depois de ser goleado na rodada passada, o Werder Bremen se reabilitou no Campeonato Alemão neste domingo, ao aplicar 3 a 0 no St. Pauli, diante de sua torcida. O português Hugo Almeida marcou os três gols dos anfitriões e foi o grande destaque da partida.

O resultado afastou o Werder da zona de rebaixamento e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias. O time, que levou 4 a 0 do Schalke no sábado passado, soma agora 18 pontos e ocupa a 11.ª colocação. Já o St. Pauli segue perto da região da degola, em 14.º, com 14 pontos.

O time dos brasileiros Wesley e Naldo abriu o placar neste domingo logo no primeiro minuto de partida. Hugo Almeida recebeu passe quase na marca do pênalti e bateu de canhota, no canto. Foi o primeiro gol do time no mês de novembro, em todas as competições que disputa.

O português voltou à carga aos 20 minutos da etapa inicial, após passe de Marin. O terceiro gol só veio no segundo tempo, aos 18. Doze minutos depois, o destaque do jogo fez falta dura em Zambrano e recebeu o cartão vermelho. Mas a expulsão não impediu a vitória dos donos da casa. Nos acréscimos, Thorandt recebeu o vermelho e também deixou o St. Pauli com um a menos em campo.

Na próxima rodada, o Werder enfrentará o Wolfsburg, fora de casa, no sábado. O St. Pauli vai receber o Kaiserslautern na sexta-feira.