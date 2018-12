Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e o que está em jogo

Werder Bremen e Bayern de Munique jogam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Munique faz uma campanha surpreendentemente ruim para um time acostumado a ficar na ponta da tabela e precisa do resultado para se aproximar dos primeiros colocados.

Werder Bremen x Bayer de Munique terá transmissão da Fox Sports 2. O Bayern inicia a rodada na quinta colocação, com 21 pontos, nove a menos que o líder Borussia Dortmund, que também joga este sábado. Na última rodada, a equipe do técnico Niko Kovač empatou em casa por 3 a 3 com o Düsseldorf. Na última terça-feira, entretanto, goleou o Benfica por 5 a 1 pela Liga dos Campeões.

O Werder Bremen começou a rodada na sétima posição, com 18 pontos e também vem de empate na rodada passada do Alemão. Fora de casa, ficou no 1 a 1 com o Freiburg e vem de três rodadas sem vitórias - duas derrotas e um empate.