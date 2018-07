Werder confirma liberação de Wesley ao Palmeiras

BREMEN - O volante Wesley está cada vez mais próximo de reforçar o Palmeiras. Nesta quinta-feira, o Werder Bremen confirmou a assinatura da liberação do jogador, que deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube paulista.

Com a liberação, a negociação que esteve perto de não acontecer se aproxima de um final feliz. Após quase acertar com o time alemão, o Palmeiras esbarrou na garantia bancária pedida pelo Werder. Depois, quando tudo parecia estar certo, o empresário do jogador teria aumentado a pedida salarial.

Os detalhes da negociação não foram oficialmente divulgados, mas especula-se que o Palmeiras tenha gasto 6 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões) para conseguir a liberação do clube alemão. O time paulista, no entanto, ainda não confirmou o acerto com o jogador.

Aos 24 anos, Wesley está perto do quarto clube de sua carreira. Revelado pelo Santos, ele foi emprestado ao Atlético-PR, onde deixou de ser meia e passou a atuar como volante. De volta ao time paulista, se destacou, ao lado de Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso e André, na geração que garantiu os títulos do Paulista e da Copa do Brasil, em 2010. Logo após a competição nacional, acertou sua ida para o Werder.