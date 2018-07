Werder e Eintracht Frankfurt empatam pelo Alemão

O Werder ocupa a 12.ª colocação, com 34 pontos, seis a mais que Wolfsburg e St. Pauli, dentro da zona do rebaixamento. O Eintracht é o 13.º, com 33. Os dois times poderão ser superados na tabela pelo Kaiserslautern, que enfrenta o Stuttgart neste sábado.

Os gols desta sexta foram marcados somente no segundo tempo. Altintop mandou contra as próprias redes, aos 13 minutos, e deixou o Werder na frente. Mas Fenin anotou para o Eintracht aos 38 e decretou o empate no marcador.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Werder receberá o Schalke 04, enquanto o Eintracht vai visitar o Hoffenheim.