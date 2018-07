Werder estreia com vitória no Campeonato Alemão

BRAUNSCHWEIG - Depois de brigar contra o rebaixamento na temporada passada, o Werder Bremen quer voltar a brigar no topo da tabela do Campeonato Alemão. Quatro vezes campeão, o time alviverde estreou na edição 2013/2014 do torneio neste sábado com vitória. Fora de casa, venceu por 1 a 0 o recém-promovido Eintracht Braunschweig.

Frequentador constante da primeira divisão alemã de 1904 até 1985, com breves interrupções, o Eintracht Braunschweig chegou a passar quase uma década na terceira divisão. Agora nesta temporada volta à elite depois de um hiato de 28 anos.

Mas o reencontro com a primeira divisão no foi bom. Diante de mais de 20 mil pessoas, o time de Braunschweig foi batido pelo Werder graças a um gol marcado pelo austríaco Junuzovic, a oito minutos do fim do jogo.