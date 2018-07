Werder renova contrato do técnico Thomas Schaaf O Werder Bremen renovou nesta segunda-feira os contratos do técnico Thomas Schaaf e do diretor de futebol Klaus Allofs. Com o acerto, Schaaf estendeu seu vínculo por dois anos, até 30 de junho de 2014, enquanto Allofs renovou por mais três temporadas, até o fim de junho de 2015.