Werder supera Wolfsburg e cola no Dortmund na liderança do Alemão

O Werder Bremen deu sequência ao bom início de temporada e venceu nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Alemão. A equipe recebeu o Wolfsburg em sua casa, foi superior, e levou a melhor por 2 a 0 para colar no Borussia Dortmund na liderança da competição.

Com o resultado, o Werder chegou aos mesmos 14 pontos do líder Dortmund, mas com desvantagem no saldo de gols e com um jogo a mais. O Wolfsburg, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar dos líderes. A equipe permaneceu com nove pontos, na sétima posição.

O triunfo desta sexta também ampliou a boa sequência do Werder em casa. Afinal, a última derrota da equipe como mandante em jogos oficiais aconteceu há quase um ano, em 29 de outubro de 2017. De lá para cá, foram 17 partidas, com nove vitórias e oito empates.

Diante do Wolfsburg, o Werder começou em cima e abriu o placar aos 34 minutos. Após bela jogada de Selassie e cruzamento da direita, Klaassen aproveitou a sobra e finalizou para a rede. No segundo tempo, Eggestein definiu o resultado aos 40. Ele recebeu passe preciso do veterano peruano Claudio Pizarro e tocou na saída do goleiro.

Agora, o Werder só volta a campo no dia 20, quando visita o Schalke 04 em Gelsenkirchen, pelo Alemão. Também pelo Campeonato Nacional, e no mesmo dia, o Wolfsburg recebe o Bayern de Munique.