Werder vence no fim e recupera terceiro lugar no Alemão O Werder Bremen conquistou uma vitória fundamental neste sábado para seguir bem na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Em casa, o time apenas empatava sem gols com o Colonia até os acréscimos do segundo tempo, quando marcou de pênalti e garantiu o triunfo por 1 a 0. Assim, recuperou o terceiro lugar do Campeonato Alemão, tomado pelo Bayer Leverkusen horas antes.