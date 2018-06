Werley aprova novo esquema tático do Vasco e espera por novas chances

Maior surpresa no time do Vasco que empatou sem gols com o Fluminense na quarta, o zagueiro Werley aprovou a mudança no esquema tático realizada pelo técnico Zé Ricardo. Com a alteração, o ex-jogador do Coritiba ganhou uma chance na defesa, na formação com três zagueiros.

"Já vínhamos treinando desta maneira faz um tempo, mas só ontem atuamos dessa forma. Por ter sido a primeira, acho que foi uma experiência positiva. Jogando com três zagueiros, você libera os laterais, eles possuem mais liberdade para atacar. Criamos diversas oportunidades de gol com o Pikachu e o Henrique", comentou Werley.

Para o defensor, a mudança trouxe benefícios para os zagueiros. "O que muda é o fato dos zagueiros terem mais espaço para jogar. Nós acabamos saindo mais para o jogo e fazendo jogada de volantes. A equipe fica mais protegida para os contra-ataques do adversário, pois fica sempre lá atrás com no mínimo quatro jogadores. Por outro lado, ataca com mais gente também, geralmente com seis, que é uma numeração positiva. O time de uma certa forma ficou mais equilibrado", avaliou.

Um dos reforços do Vasco para a temporada, Werley acredita que poderá ganhar mais chances na equipe caso Zé Ricardo decida manter este novo esquema. "A equipe está de parabéns pela atuação. Eu cheguei tem pouco tempo, mas vou buscar meu espaço dentro da equipe", declarou o defensor, que veio do Coritiba.

Ao fim do empate com o Fluminense, o técnico Zé Ricardo fez elogios ao desempenho do time com o novo esquema e indicou que deve manter a nova formação para as próximas partidas do Vasco, inclusive na Copa Libertadores.