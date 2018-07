Werley cobra vitória em seu 100.º jogo pelo Atlético-MG

"É muito importante para mim fazer 100 jogos com a camisa do Galo porque não é fácil alcançar esse número em um clube grande do futebol brasileiro. Fico muito feliz de fazer parte de um clube maravilhoso como o Atlético e espero que eu possa completar essa marca com uma vitória no domingo, que seria muito importante para o Atlético", afirmou.

O confronto do final de semana será decisivo para o Atlético na briga para escapar do rebaixamento. O time de Santa Catarina está somente uma posição acima da zona da degola, com 30 pontos, apenas dois a mais que o Atlético, 18.º colocado.