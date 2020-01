Werley confia na direção do Vasco para quitar salários atrasados

O Vasco fará a sua estreia no Campeonato Carioca neste domingo contra o Bangu, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, mas o assunto recorrente no clube ainda é a questão financeira. Devendo os salários de novembro, o 13.º e as férias aos jogadores, a diretoria prometeu quitar todas as dívidas até a próxima segunda-feira.

De acordo com o zagueiro Werley, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, o elenco confia na direção com relação a esse assunto. Para ajudar, os dirigentes chegaram a um acordo com o atacante Jorge Henrique sobre o pagamento de uma dívida e agora aguardam para ter o atacante argentino Germán Cano contra o Bangu.

"Nós confiamos nas pessoas que estão no comando. Essa situação nós procuramos tratar internamente. Lógico que todos querem receber em dia, as contas chegam, tem pessoas que dependem de nós, nossa família. Só que vemos que o presidente está procurando fazer de tudo para honrar os compromissos em dia. Estamos aguardando, tenho certeza que daqui a pouco ele vai colocar a casa em ordem. Esperamos que o Cano esteja liberado para a estreia, é um atacante de qualidade, tenho certeza que dará alegrias aos torcedores", afirmou Werley, tecendo elogios a Cano na sequência.

"É um centroavante diferente, não é paradão. Não dá tanta referência para o zagueiro, se movimenta bastante, com diagonais curtas. Finaliza bem com as duas pernas. Estamos felizes por ter um atleta desse nível, tenho certeza que vai nos ajudar. Até para os mais novos é bom ter um jogador com essa qualidade, que vai ajudar os meninos que vieram da base. Esperamos que possa fazer um grande ano e muitos gols", completou o zagueiro vascaíno.

O jogo contra o Bangu será o primeiro de Abel Braga no comando técnico. Werley ressaltou a experiência que está tendo com o novo comandante e os 10 dias de preparação que o grupo teve na pré-temporada, que está sendo realizada no CT do Almirante, na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Tem sido muito bom. Perdemos um treinador experiente, mas veio outro que também é. Com uma característica um pouco diferente daquilo que o Vanderlei (Luxemburgo) pensava para o nosso time no ano passado. Esperamos poder fazer grandes jogos, grandes competições. Que o time procure fazer o que o Abel pede nos treinamentos para conquistarmos as vitórias e os títulos", disse.