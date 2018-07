Werley e goleiros encaram frio e treinam no Grêmio O frio que toma conta do sul do País afastou os jogadores do Grêmio do gramado do Estádio Olímpico na tarde desta terça-feira. Apenas os goleiros, que têm programa específico, e o zagueiro Werley, que se recupera de uma contratura nas costas, saíram dos vestiários na atividade realizada nesta tarde pelo elenco tricolor.