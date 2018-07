Werley e Neto Berola devem ser titulares no Atlético-MG

O zagueiro Werley e o atacante Neto Berola deverão ser as novidades do Atlético-MG na partida contra o América, sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, válida pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, os dois jogadores treinaram entre os titulares em trabalho tático comandado pelo técnico Dorival Júnior na Cidade do Galo.

Werley entrou na vaga do zagueiro Leonardo Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 3 a 1 sobre o América no último domingo, e cumprirá suspensão automática no próximo fim de semana. Já Neto Berola trabalhou na vaga antes ocupada por Ricardo Bueno.

A substituição no ataque já havia acontecido durante o primeiro tempo do duelo das semifinais do Mineiro e irá se repetir no domingo. Durante a atividade, Dorival realizou duas mudanças na equipe titular. O treinador sacou Giovanni Augusto e Renan Oliveira para as entradas de Richarlyson e Leleu no meio-de-campo.

Assim, o Atlético treinou nesta quarta-feira com a seguinte formação: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Werley e Guilherme Santos; Serginho, Fillipe Soutto, Giovanni Augusto (Richarlyson) e Renan Oliveira (Leleu); Neto Berola e Mancini.