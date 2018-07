Werley e Souza treinam e devem reforçar o Grêmio

Mesmo com o campo encharcado pela chuva, Werley, que se recupera de torção no tornozelo, foi a campo e treinou normalmente com os colegas de elenco. Souza, que só fez treino físico na terça, por conta de dores musculares na coxa, também esteve com os companheiros e deve ficar à disposição de Luxemburgo.

O treinador, porém, deve deixar a definição do time para os últimos minutos, tentando fazer mistério e confundir a cabeça de Luiz Felipe Scolari. Isso porque o Grêmio precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à final da Copa do Brasil. No jogo de ida, perdeu por 2 a 0.

Caso Werley não jogue, a tendência é que Vilson assuma a titularidade ao lado de Gilberto Silva na defesa. No meio campo, Souza tem a sombra de Rondinelly, que poderia entrar no time (também na vaga de Léo Gago) para deixar a equipe com três atacantes, mais ofensiva.