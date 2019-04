Werley lamenta eliminação do Vasco, mas prevê time forte no Brasileirão

O Vasco complicou a vida do Santos nesta quarta-feira, mas acabou eliminado da Copa do Brasil mesmo com a vitória por 2 a 1, em São Januário. O duelo foi emocionante até o final, já que o clube carioca teve um gol anulado nos acréscimos. O zagueiro Werley lamentou a queda precoce da equipe, mas deixou claro a importância de virar a chave para priorizar o Campeonato Brasileiro.

"É doído, porque a equipe se portou muito bem. O Santos praticamente não chegou ao nosso gol. Mas essas coisas acontecem no futebol. Precisamos levantar a cabeça, pois o Brasileirão está para começar. Precisamos estar fortes desde o início para fazer um bom campeonato", disse o zagueiro Werley.

Além de uma vaga nas oitavas de final, o Vasco deixou escapar uma bonificação de R$ 2,5 milhões. No entanto, foi no contramão de um time entregue que muita gente esperava, chegou a sufocar o Santos até o fim, mas acabou caindo por causa do gol marcado pelo lateral Jorge.

A partida foi acompanhada pelo técnico Jorge Jesus, que negocia com o presidente Alexandre Campello para assumir o cargo de Alberto Valentim, demitido após o vice-campeonato carioca. Marcos Valadares seguirá no comando do time até que a situação seja definida.

O lado negativo ficou por conta do comportamento de alguns torcedores após o apito final. Eles entraram em conflito com a polícia ainda nas arquibancadas. A confusão acabou sendo contida rapidamente.