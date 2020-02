Werley marca seus primeiros gols pelo Vasco e lembra 1 ano da morte de primo

Se o Vasco apenas cumpriu tabela contra a Portuguesa-RJ, neste domingo, em Saquarema (RJ), fechando a fase de classificação da Taça Guanabara com vitória por 3 a 2, o jogo acabou sendo especial para o zagueiro Werley. Ele marcou dois gols, os primeiros dele com a camisa do time cruzmaltino em 60 participações.

LEIA TAMBÉM > Família carbonizada em São Bernardo vivia ascensão econômica

O defensor dedicou estes gols à sua família, que no sábado viveu a experiência de lembrar um ano da morte do primo Pablo Henrique, aos 14 anos, uma das vítimas no incêndio no Ninho do Urubu - CT da base do Flamengo.

"Minha família sentiu muito a perda do meu primo, de forma trágica. Mas marcar estes gols foram importantes porque valorizam o nosso trabalho. Não só meu, que vinha chegando perto de marcar meu gol, como dos companheiros que estão se dedicando nos treinos. Se eu fiz o gol é porque alguém me fez o cruzamento. Estamos acertando algumas coisas e acho que nosso time vai melhorar", projetou.

Yago Pikachu também atingiu uma marca importante: completou 210 jogos e se igualou à marca de Éder Luís como o jogador de linha que mais atuou neste século. Ele está no clube há cinco temporadas e só perde para dois goleiros: Fernando Prass (248) e Martín Silva (245). "É importante para mim, mas para o clube foi importante a vitória. Espero aumentar este número, mesmo porque ainda me vejo muito tempo aqui no clube".

O goleiro Fernando Miguel preferiu falar da estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em Teresina, contra o Altos-PI. "Nós precisamos manter a concentração, tendo mais tranquilidade e equilíbrio para aproveitar as chances que aparecerem de marcar. Hoje (domingo) tivemos muitas chances e acho que o volume foi convincente. Precisaremos ter muita lucidez e respeito ao adversário porque a competição é rápida e perigosa. A vaga é decidida apenas em um jogo, onde a gente não pode falhar", explicou.

Para o experiente zagueiro Luciano Castán, "atuar com os titulares acaba ajudando no entrosamento. Neste momento, a continuidade é importante para o time evoluir". Apenas a jovem promessa Talles Magno ficou de fora por um desgaste físico. Mas ele seguiu com a delegação e assistiu ao jogo da arquibancada. Deve estar em campo nesta quarta-feira na capital do Piauí.