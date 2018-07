Werley pede Santos com postura ofensiva contra o Inter

O Santos deve manter no Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo, a mesma formação ofensiva utilizada na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro Werley, o time com um volante e cinco jogadores na criação não significa falta de preocupação defensiva, pois o bom posicionamento ajuda a evitar os ataques adversários.

Para enfrentar o Inter, a tendência é que o técnico Marcelo Fernandes repita a escalação com apenas um volante (Lucas Otávio), dois meias e três atacantes. "Independente de não ter a característica de marcação, a recomposição ajuda bastante. O que nós fizemos contra o Corinthians, foi o que nos levou ao título Paulista", disse nesta quinta-feira.

A postura contra a equipe gaúcha será importante para dar ao clube a primeira vitória como visitante no Brasileirão e ainda preparar o time para a próxima rodada, quando voltará a jogar fora de casa. Após o Inter, o compromisso na quinta-feira será contra o Fluminense. "Fora de casa é marcar bem e todos se ajudando como foi contra o Corinthians, porque se deixar de marcar, sobrecarrega", comentou.