Werley será reavaliado e pode desfalcar Atlético-MG

Além de Werley, um desfalque já confirmado é o de Réver, que recebeu o terceiro cartão amarelo no domingo. O zagueiro Lima, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo depois de entrar no segundo tempo, também fez tratamento nesta segunda e ainda é dúvida no Atlético Mineiro.

Outro possível desfalque é o do goleiro Renan Ribeiro, que sofreu uma pancada na região lombar durante o aquecimento do jogo contra o Goiás. Ele ainda jogou o primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo por Aranha.